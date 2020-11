Acqui e Cassine, torna a salire il numero dei contagi. Al 'Galliano' 56 positivi

ACQUI TERME - Per qualche giorno si era registrato un lieve calo delle positività, ad Acqui Terme, però, torna a salire il numero dei residenti contagiati dal Covid 19. In base ai dati forniti dall'Unità di crisi regionale, alla mattinata di ieri erano 220 i casi accertati (erano 212 sabato 14). All'ospedale 'Galliano', invece, risultano al momento 56 pazienti ricoverati con positività al Sars-Cov 2, 5 di questi degenti nel reparto di terapia intensiva, 4 in semi intensiva e 2 in attesa dei risultati del tampone. Gli altri 45 ospiti presentano sintomi di media o bassa intensità.

NEI COMUNI

A Cassine l'amministrazione comunica che sono di nuovo in aumento le positività accertate: 6 casi in più nelle ultime 48 ore, 38 in tutto. Particolare anche il caso di Gamalero, dove i residenti positivi sono ben 23 (4 in più rispetto a sabato, ma in diversi casi potrebbe trattarsi di persone dello stesso nucleo famigliare), in un comune che non raggiunge i 900 abitanti. Situazione fortunatamente stabile a Bistagno, dove anzi si conta un contagio in meno rispetto al weekend (16 in totale gli abitanti ancora positivi). In diversi comuni dell'Acquese, rispetto alla giornata di sabato, si registrano almeno uno o due casi in più. A Malvicino, comune "covid free" fino a pochi giorni fa, sono state accertate le prime due positività.

Cala di qualche unità, invece, il numero dei contagiati nei comuni di Rivalta Bormida, Cartosio, Montechiaro e Ponzone.

Restano a zero contagi solo Denice e Grognardo.