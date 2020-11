Ha il Covid e si allontana dalla Rsa Mater Dei: denunciata 63enne

TORTONA - I Carabinieri di Tortona hanno denunciato una 63enne, senza fissa dimora e con pregiudizi di polizia che, affetta da Covid-19 e collocata presso la locale R.S.A. “Mater Dei” con provvedimento di quarantena con sorveglianza attiva emesso dall’Asl di Alessandria, si è allontanata arbitrariamente dalla struttura venendo rintracciata dai Carabinieri, che l'hanno fatta trasportare in ambulanza all’ospedale civile di Novi Ligure, per il successivo ricollocamento in quarantena.