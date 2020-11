Le maglie degli sportivi all'asta per Telethon

SILVANO D'ORBA - Dal 2016 oltre 19mila euro raccolti, con molte iniziative ed eventi, e consegnati a Telethon:la grande gara di solidarietà di Carmelo, Daniele ed Elena Barca e di Patrizia Cetti continua. Già a settembre, con una asta 'in presenza', a Silvano d'Orba, sono stati raccolti quasi 1100 euro, immediatamente destinati ai progetti sul territorio seguiti da Vincenzo Fasanella, da molti anni presidente provinciale Telethon (e, in parte, all'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo).

"Fasanella ci ha chiesto di proseguire fino a dicembre: il covid 19 non ci permette di allestire un'asta pubblica, ma sfruttiamo le opportunità della vendita online e attraverso i profili social di noi promotori - spiega Daniele Barca - . Stiamo ricevendo molti pezzi, grazie alla generosità di campioni dello sport, di società di molte discipline, dal calcio al basket alla pallavolo e al rugby, ma anche cantanti, artisti e chef stellati".

L'elenco cresce di ora in ora: maglie di Totti, Del Piero, Rivera, Schwoch, Sirigu, Miccoli, Birindelli, Chiellini, Massaro, il Derthona Basket, la nazionale cantanti, un pallone autografato diCarlton Meyers, doni di Gianna Nannini, Ron. Pierò Pelù, Nomadi, Le Vibrazioni, e di cuochi famosi come Cannavacciuolo, Cracco, Rubio. Fra le ultime acquisizioni la maglia offerta dall'Alessandria, la numero 9 di Umberto Eusepi, indossata domenica contro il Piacenza. "La società grigia ha sempre dimostrato disponibilità e attenzione per le nostre iniziative".