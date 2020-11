Piste ciclabili al Cristo, le proposte di Sciaudone

ALESSANDRIA - Fondi pubblici per le piste ciclabili. Il consigliere Maurizio Sciaudone sugerisce alla Commissione competente chiamata a decidere come migliorare le strade per le biciclette, alcune sue priorità: "il collegamento tra Cabanette e la Scuola di Polizia che ha un tratto di 741 metri da mettere in sicurezza per pedoni e biciclette; una pista che faccia il giro da via Casalcermelli, via Bensi, via Sacco, via del Coniglio fino al Cavalcaferrovia; la strada Vecchia dei Bagliani e via Casale vanno messe in sicurezza".

In ogni caso, sostiene il Consigliere, "Bisogna pensare a piste che non ostruiscano le arterie di scorrimento e che non rubino marciapiedi ai pedoni".