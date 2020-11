Ghione (M5S): "Momento delicato, servono nuove soluzioni"

ACQUI TERME - Momento di riflessione politica del capogruppo consiliare di M5S, Mauro Ghione: «Il nostro Paese sta affrontando un’emergenza sanitaria imprevedibile, per cui tutte le istituzioni stanno lavorando al fine di arginare il peso della crisi, individuando misure per aiutare il tessuto sociale ed economico – condivide - Proprio per questo motivo il Consiglio dei Ministri il 27 ottobre ha approvato un pacchetto di misure a sostegno dei settori produttivi e dei lavoratori per un valore complessivo di oltre 5 miliardi di euro, che saranno utilizzati per dare immediate risorse a beneficio delle categorie più colpite».

Uno sguardo anche al locale: «Anche le istituzioni cittadine stanno avanzando soluzioni di emergenza, volte a mitigare questa spaventosa crisi. Si tratta di un momento delicato, che deve farci pensare a soluzioni nuove che stiamo studiando nelle Commissioni sulle Politiche Sociali e che potrebbero essere già lanciate durante le prossime settimane. Nei giorni scorsi, la Giunta ha annunciato infatti di voler istituire un Fondo di Comunità a sostegno di attività commerciali e artigianali, imprese e persone con fragilità sociali. Per situazioni straordinarie vanno immaginate soluzioni straordinarie, ed è quello su cui stiamo lavorando con concretezza e responsabilità».