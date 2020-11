I racconti di Semino e la ruota di Caniggia

Venerdì 27 novembre, alle 20,30, vengono presentati online due libri della casa editrice novese PuntoACapo sulla sua pagina facebook (https://www.facebook.com/puntoacapoEditrice.poesia). Si tratta di ‘La ruota nel deserto’ di Celeste Caniggia e ‘I racconti del silenzio’ di Osvaldo Semino. Introduce Mauro Ferrari. Per Osvaldo Semino si tratta del terzo libro. I precedenti ‘Racconti della valle e dei fiumi’ (2016) e ‘Racconti dell’attesa’ (2017) sono sempre stati pubblicati con PuntoACapo editrice. Nel 2018 ha vinto la Farfalla d’oro quale primo classificato al concorso letterario 50&PIù-Città di Salsomaggiore Terme per la categoria narrativa/racconti brevi e nel 2019 la Libellula d'argento per la stessa categoria al concorso letterario Città di Baveno.