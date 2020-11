Casale e Hsl in campo il 29, il campionato riparte il 6 dicembre

ALESSANDRIA - Il campionato che va a singhiozzo ha una nuova programmazione. La serie D ripartirà ufficialmente il 6 dicembre, ma domenica 29 novembre sarà dedicata ai recuperi, una quarantina quelli messi in calendario.

Giocheranno anche le due formazioni della nostra provincia: il Casale sul campo della Castellanzese, con la speranza che il quarto tentativo di disputare questo confronto sia quello buono. Mentre Hsl Derthona riceverà il Fossano di Fabrizio Viassi.

Domenica 6 si ripartirà dal turno che era in programma l'8 novembre, quando il campionato si è fermato: per il girone A la 9a giornata, Casal al 'Palli' con il Sestri Levante, Derthona sul campo dell'Arconatese.

Le gare ancora in sospeso saranno calendarizzate dopo il 6 dicembre.

Per il momento, dunque, si torna in campo senza che sia stato approvato il nuovo protocollo auspicato (e messo come condizione) dal responsabile del Dipartimento Interregionale Luigi Barbiero.