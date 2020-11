Consiglio comunale: Saamo e Lercaro fra i temi all'ordine del giorno

OVADA - L’emergenza sanitaria è il fronte in primo piano tra quelli da affrontare. Ma per la casa di riposo di Lercaro rimane di stretta attualità anche la situazione economico e finanziaria. Di questo si parlerà nel consiglio comunale di stasera, venerdì 20 novembre che, tra i punti all’ordine del giorno, indica anche la presentazione della relazione sull’attività della commissione istituita proprio per avere informazioni sullo scenario attorno alla casa di riposo pubblica.

La seduta, in programma a partire dalle ore 21.00, si svolgerà in videoconferenza utilizzando la piattaforma "GoToMeeting", che consente il riconoscimento facciale e vocale dei componenti partecipanti e quindi la loro identificazione. Sull'albo pretorio del Comune di Ovada sono disponibili le modalità per ottenere i codici di accesso (identificativo ID) messi a disposizione dei cittadini interessati. Nel corso della serata si parlerà anche di Saamo, la società di bus pubblici di proprietà dei Comuni che versa da anni in grave crisi e che ci si è visti costretti a vendere, dopo le bacchettate della Corte dei Conti.