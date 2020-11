Coronavirus, muore un altro medico: è Edgardo Milano

NOVI LIGURE — Il coronavirus si è portato via un altro medico novese. Ieri si è spento all’ospedale San Giacomo il dottor Edgardo Milano, 63 anni. L’annuncio è stato dato in serata dalla Fimmg di Alessandria, la federazione dei medici di base. Milano – che aveva lo studio in corso Italia a Novi Ligure, di fronte alle scuole elementari Pascoli – era particolarmente apprezzato da pazienti e colleghi. «Un grande dottore, soprattutto un grande uomo, dal cuore buono, disponibile, presente, sempre gentile e cortese», scrive uno dei suoi assistiti. Milano era malato dall'inizio di novembre e visto l'aggravarsi delle sue condizioni era poi stato ricoverato in ospedale.

L’elenco dei medici di famiglia deceduti a causa del Covid si allunga. A Novi ad aprile era morto anche il dottor Giuseppe Sacco (da pochi mesi in pensione). «Oggi è toccata a Edgardo, ieri a un medico di famiglia a Sassari, l’altro ieri a un collega di Vercelli, una settimana fa abbiamo pianto la morte ad Alessandria di Giorgio Drago – scrive il presidente dell'Ordine dei medici Mauro Cappelletti – Mi chiedo se tutte quelle “persone note e influenti” che su giornali e televisione in queste settimane hanno infangato questa categoria che paga ogni giorno con la morte sul lavoro il proprio tributo di sangue per assistere i cittadini, abbiano mai visto, dal vero, un medico di famiglia».

«Un altro medico di famiglia che se ne va a causa del Covid – afferma Camillo Milano, presidente della Fimmg di Alessandria – Da sempre iscritto al nostro sindacato, ci sentivamo telefonicamente quasi tutte le settimane, dato che quando aveva un problema, con tatto e gentilezza mi chiamava e cercavamo di chiarire assieme i dubbi. Lo ricordo con affetto».