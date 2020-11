La sfida di Marco: "Lockdown? E noi apriamo lo stesso"

NOVI LIGURE — “Tu sforni decreti? Noi sforniamo pizze. Tu chiudi? Noi apriamo”, proprio così: quella di Marco De Simone, 42 anni, non è un semplice gioco di parole, ma una sfida vera, in questo momento così difficile e controverso per il mondo della ristorazione. Lui ha deciso di aprire, lo scorso 5 novembre, la sua pizzeria “Merella beach”. «Un sogno – dice – che vogliamo realizzare ad ogni costo. Partiremo con l'asporto, va bene lo stesso. Apriamo un locale in un momento del genere perché amiamo ciò che facciamo e siamo certi che alla fine vinceremo noi».

Marco De Simone e sua moglie Valentina Milanese sanno perfettamente cosa significhi avere un'attività nel 2020 ma hanno “buttato il cuore oltre l'ostacolo” e con un entusiasmo davvero incredibile hanno alzato le saracinesche del loro locale.

«L'asporto è consentito – continua De Simone – e quindi noi partiamo da quello. Certo avremmo preferito poter inaugurare il nostro locale in altro modo, ma va bene anche così». Ma perchè aprire ora? «Il progetto di questo locale è nato due anni fa e io e mia moglie abbiamo scelto Merella perché qui noi viviamo. Abbiamo ristrutturato quello che era il ricovero attrezzi e fienile accanto alla nostra cascina e lo abbiamo trasformato».