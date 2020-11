Vallegra: "Pulizia fossi, disponibili a collaborare con i privati"

BISTAGNO - Nella memoria dei bistagnesi è ben impressa l’immagine del paese invaso da un fiume di fango. A fine settembre i fossi della provinciale non ce l’hanno fatta a contenere il volume di una bomba d’acqua e, seguendo la pendenza, la massa piovana si è riversata nel concentrico portando a valle fango, detriti e vegetazione. Ci vollero giorni per pulire tutto. Oggi si pensa alla prevenzione. «La pulizia di tutti i fossi sul territorio comunale sta andando avanti con rapidità – informa il sindaco Roberto Vallegra - È di fondamentale importanza che ognuno faccia la sua parte. L'amministrazione comunale continuerà ad occuparsi dei fossi di competenza ed i privati dovranno fare la stessa cosa sui loro terreni, regimando le acque nel modo corretto».

Stessa cosa per lo sfalcio dell’erba e il taglio delle piante: «Siamo assolutamente disponibili alla collaborazione con i privati per fossi di primaria importanza (nella foto un fossato molto importante che si collega direttamente a quello della strada provinciale 229). Ricordo che è in vigore un ordinanza per la pulizia dei fossi ed il taglio delle piante» ha concluso il primo bistagnese.