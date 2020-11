In auto con la mazza da baseball e l'hashish: 28enne denunciato

BASSIGNANA - I Carabinieri di Bassignana hanno denunciato per porto di oggetti atti a offendere un 28enne ucraino sorpreso alla guida della propria autovettura in possesso di una mazza da baseball in legno nascosta nel bagagliaio.

Nel corso della perquisizione, i Carabinieri hanno rinvenuto nel cruscotto del veicolo anche 1,2 grammi di sostanza stupefacente tipo hashish e 0,5 grammi di marijuana all’interno del marsupio di un passeggero 30enne.

Entrambi sono stati segnalati alla Prefettura per la violazione della normativa sugli stupefacenti. All’ucraino è stata ritirata la patente di guida mentre la mazza da baseball e le sostanze stupefacenti sono stati sottoposti a sequestro.