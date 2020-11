Da domani vietato l'accesso all'Ufficio Tributi del Comune di Valenza

VALENZA – A causa dell’emergenza sanitaria in corso a partire da domani, 23 novembre, non sarà più consentito l’accesso all’Ufficio Tributi del Comune di Valenza fino al 3 dicembre. La misura è stata presa per la salvaguardia della salute dei dipendenti e dei cittadini in modo da evitare ogni possibile situazione di assembramento.

I cittadini potranno contattare l’ufficio nelle modalità riportate qua di seguito:

Per quanto riguarda la tassa rifiuti sarà necessario contattare telefonicamente il numero 0131 236476 nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30 oppure scrivere all’indirizzo e-mail f.gelsomino@consorziorsu.al.it o all’indirizzo Pec consorzioalessandrinorsu@legalmail.it inserendo nell’oggetto: “Tari Comune di Valenza”.

Per Imu e Tasi bisognerà telefonare al numero 0131 949.236 nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 13e, limitatamente al martedì e giovedì, dalle 15 alle 17. Un’altra possibilità è scrivere all’indirizzo e-mail m.ilijasic@comune.valenza.al.it oppure a quello Pec tributi@cert.comune.valenza.al.it

Per il canone occupazione del suolo pubblico permanente (per esempio dehors e passi carrai) telefonare al numero 01319 49236 nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 9 alle 13 e, limitatamente al martedì e giovedì, dalle 15 alle 17. L’indirizzo e-mail da contattare è m.ilijasic@comune.valenza.al.it mentre quello Pec è tributi@cert.comune.valenza.al.it.

Per il canone di occupazione del suolo pubblico temporaneo (per esempio il mercato ambulante) telefonare al numero 0131 949 330 nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 9 alle 13 e, limitatamente al martedì e giovedì, dalle 15 alle 17. Per contattare tramite e-mail o Pec gli indirizzi a cui fare riferimento sono rispettivamente m.ippoliti@comune.valenza.al.it e tributi@cert.comune.valenza.al.it.

Per il canone di locazione per fabbricati abitativi di proprietà comunale è possibile telefonare al numero 0131 949330 nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 9 alle 13 e, limitatamente al martedì e giovedì, dalle 15 alle 17 oppure contattare tramite mail e Pec scrivendo agli indirizzi m.ippoliti@comune.valenza.al.it e tributi@cert.comune.valenza.al.it.

Per le autorizzazioni pubblicitarie contattare telefonicamente il numero 0131 949318 nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 9 alle 13 e, limitatamente al martedì e giovedì, dalle 15 alle 17. Gli indirizzi e-mail e Pec sono rispettivamente c.astori@comune.valenza.al.it e tributi@cert.comune.valenza.al.it.

Per l’imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni il numero di telefono da contattare è lo 0131 953742 nelle giornate di lunedì, giovedì e venerdì dalle ore 9 alle 13 e, limitatamente al martedì e mercoledì, dalle 14.30 alle 18.30. L’indirizzo mail a cui fare riferimento è valenza@stepservizi.net.

Infine per le affissioni mortuarie con diritto d’urgenza (servizio entro 24 ore) sarà necessario contattare telefonicamente il numero 334 7543604.