La Torre Civica in arancione per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne

CASALE - Da domani e fino a giovedì 10 dicembre la Torre Civica di Casale si colorerà di arancione in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne (che cade il 25 novembre).

A causa dell'ultimo Dpcm è stata rinviata la manifestazione "Musica e parole oltre il silenzio" prevista per l'occasione, ma la città ha voluto comunque ricordare, per quanto possibile, quest'importante giornata. Oltre all'illuminazione della Torre infatti verrà affisso in via Saffi uno striscione del Soroptimist Club locale che si è occupato dell'iniziativa.

«Abbiamo accolto con particolare gioia la richiesta del Soroptimist Club - spiega l’assessore alle Pari Opportunità Daniela Sapio - La violenza contro le donne è un problema universale che non conosce confini culturali e nega alle vittime pari opportunità e pari diritti. La condanna deve quindi essere unanime, così come l'azione e la mobilitazione affinché il fenomeno, in continua crescita, venga efficacemente contrastato».