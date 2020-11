Camion contro auto all'uscita di Felizzano: tre feriti, uno è grave

FELIZZANO - Scontro tra un'automobile e un camion pochi minuti fa sull'A21 all'altezza dell'uscita di Felizzano. In seguito all'impatto ci sono tre feriti, tutti a bordo dell'auto. Uno di loro, un uomo di 46 anni, è in condizioni gravi ed è stato trasportato in codice rosso in pronto soccorso dagli operatori del 118. In codice "giallo" gli altri due occupanti, dei quali non si conoscono le generalità.

Seguono aggiornamenti