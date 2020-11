For.Al: a Casale una settimana di Open day, virtuali o su appuntamento

CASALE - Anche per l’orientamento For.Al si è adeguato alla situazione emergenziale. Le orientatrici dell'agenzia formativa hanno contattato le scuole secondarie di primo grado per proporre, come di consueto, incontri orientativi, quest’anno a distanza, durante i quali si presenta l'offerta formativa dando la possibilità, ad allievi ed insegnanti, di interagire per avere informazioni e per sciogliere eventuali dubbi circa scelta che ogni allievo di terza medie deve fare per il suo domani.

Inoltre c'è una settimana dedicata all’Open Day su appuntamento, durante la quale gli allievi e le loro famiglie potranno prendere appuntamento (scegliendo se in presenza o a distanza) e visionare l'offerta formativa visitando la scuola di persona o tramite apposito video.

La sede di Casale Monferrato, coordinata dalla neo responsabile di sede Giuse La Rosa, aspetta gli allievi nella settimana dal 23 al 27 novembre come anche la sede di Novi Ligure, mentre Valenza aprirà le sue porte dal 30 novembre al 4 dicembre. Gli open Open Day in presenza o virtuali si ripeteranno nel mese di gennaio. Le segreterie sono comunque a disposizione tutti i giorni per informazioni.