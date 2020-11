I The Show? Stanno girando i loro video da Casale

CASALE - Hanno 3.4 milioni di follower. Qualche anno fa hanno partecipato anche come concorrenti alla celebre trasmissione Tv Pechino Express. Sono i The Show: al secolo Alessio Stigliano ed Alessandro Tenace, famosissimi youtuber, celebri per le loro gag e le loro candid, da un paio di settimane, con il loro entourage si trovano a Casale, all'interno dell'Hotel Candiani.

Nel video pubblicato oggi parlano di una location segreta ma per i casalesi gli indizi sono inequivocabili: è proprio il Candiani che li ospita. Qui i The Show si sono trasferiti per poter lavorare in sicurezza, in un ambiente spazioso nel quale muoversi (dopo i tamponi di rito) come se la pandemia non ci fosse. Lo hanno fatto grazie al loro manager, di Casale, e i suoi buoni rapporti con la famiglia che gestisce la struttura, che comprende anche il ristorante La Torre. Il gruppo dei The Show dal complesso non esce: ha affittato tutte le aree per congressi ed eventi oltre a 18 camere. Lì ha ricreato la redazione e lo studio di registrazione con vari set. Si sta lavorando al materiale che sarà pubblicato online a partire dai prossimi giorni.

«Rimarranno credo ancora per un paio di settimane - spiega Andrea Calabrese che per il Candiani si occupa di comunicazione - Qui hanno trovato un ambiente sicuro perchè tra loro possono non indossare le mascherine, visto che sono tutti risultati negativi al tampone. Indossano i dpi solo negli ambienti del ristorante, dove consumano la colazione, il pranzo e la cena».

La speranza è quella che il ritorno d'immagine per l'albergo (ribattezzato The ShowLand) e, per traslazione anche per il territorio, possa essere rilevante. Non da 3.4 milioni di turisti magari però...