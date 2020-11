Yoga e India, la svolta nella vita di Carolina Gandini

VIGNOLE BORBERA — Nel mese di settembre ha preso vita a Vignole Borbera una nuova associazione sportiva che purtroppo a causa del lockdown ora è chiusa. A gestirla sono giovani donne con una grande passione per lo yoga, disciplina orientale che ha fatto la differenza nella vita di Carolina Gandini, anima, insieme a Martina Gardella, della nuova polisportiva vignolese.

«Ho praticato yoga per anni – racconta Carolina – Poi nel 2019 ho deciso di trasferirmi in Irlanda del Nord per perfezionare l'inglese. Ho subito cercato un centro dove praticare yoga e visto che a quanto pare ero bravina e a loro mancavano istruttori, mi hanno proposto di fare qualche ora da insegnante. Mi si è aperto un mondo e ho deciso di diventare istruttrice a tutti gli effetti». Fra Natale e Capodanno Carolina decide di prenotare due corsi in India ed è partita, destinazione Rishikesh.

«Purtroppo il coronavirus ha rovinato i miei piani, quindi in fretta e furia sono rientrata in Italia». Ma Carolina non si è data per vinta. «Ho sfruttato i mesi di quarantena dando lezioni online e rispolverando una mia vecchia passione: la creazione di macramè, gesto ripetitivo che ben si presta alla meditazione».