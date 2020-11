Acqui: dall’inizio del mese di novembre 45 decessi Covid

ACQUI TERME - I dati comunicati dal sindaco Lorenzo Lucchini sulla situazione dell’ospedale ‘Galliano’ rincuorano sul piano della funzionalità dei reparti no-Covid. Per i soggetti colpiti dal coronavirus, 5 persone sono in rianimazione, al sesto piano (quello riservato ai contagiati) invece ci sono 14 degenti in discrete condizioni mentre al quarto sono allocati 26 persone con un quadro clinico più serio.

Ad una settima dalla fine del mese i dati relativi ai decessi registrati dal Sistema Sanitario danno il senso di quanto succede nella città di Acqui Terme dove vengono concentrati anche malati provenienti da altre località. Nel mese di novembre ci sono state 45 persone morte per Covid: 26 maschi, 19 femmine, 43 presso l’ospedale ‘Galliano’, 2 in case di cura.