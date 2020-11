Cercasi visionari per immaginare il mondo del 2030

ALESSANDRIA - Come ci immaginiamo il 2030? Quali sono, oggi, i punti di forza dei nostri territori e quali scenari futuri potranno contribuire a delineare? Sono queste le domande alle quali intende rispondere il progetto "Visionari per il 2030", promosso da Fondazione Giovanni Goria, in partnership con Associazione Cultura e Sviluppo e altre realtà territoriali, e sostenuto da Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando ‘Civica’.



L’iniziativa intende sollecitare la nascita tra Asti e Alessandria di un grande laboratorio di partecipazione e cittadinanza attiva, puntando a coinvolgere un target di persone ampio ed eterogeneo, per età e background culturale.



Il percorso si articolerà in sei laboratori – condotti da esperti nel campo del Future Thinking – che si terranno in modalità online, tra dicembre e febbraio, in orario tardo pomeridiano.



Lo scopo finale?

Immaginare, creare, costruire una visione collettiva di futuro che dia voce a tutti i cittadini interessati a condividere la propria visione di futuro, per arrivare a scrivere con loro il Diario dei Visionari, un documento contente proposte concrete per il futuro da consegnare alle comunità e ai decisori locali, i quali potranno avvalersene per progettare politiche future partendo dall’ascolto della società civile.

Per informazioni ed iscrizioni: http://fondazionegoria.it/it/visionari/ o https://www.culturaesviluppo.it/?p=11741