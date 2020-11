Fermato in auto: aveva la patente revocata e non poteva nemmeno spostarsi

CAPRIATA D'ORBA - I Carabinieri di Capriata d’Orba hanno deferito in stato di libertà un 57enne con precedenti di polizia che, sottoposto alla misura di prevenzione dell’avviso orale, fermato e controllato alla guida, è risultato sprovvisto della patente, perché revocatagli. In applicazione della normativa anti-covid 19, l’uomo è stato anche contravvenzionato amministrativamente per la violazione del divieto di spostamento.