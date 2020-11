Grigliata in pubblico a Mombisaggio

TORTONA - Nei giorni scorsi la Polizia Municipale di Tortona è intervenuta alla frazione Mombisaggio dove era stato segnalato un assembramento non autorizzato, in violazione delle disposizioni per limitare il contagio del Covid-19. Un gruppo composto da sette giovani, con età compresa fra i 18 e 26 anni, tutti residenti in zona, avevano organizzato una vera e propria grigliata in un’area aperta al pubblico.

Gli agenti intervenuti interrompevano la “festa” invitando i presenti a fare velocemente ritorno nelle loro abitazioni, non prima di averli identificati per gli ulteriori provvedimenti previsti per la violazione del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L’intervento della Polizia Municipale rientra nell'attività di monitoraggio delle limitazioni imposte per l’emergenza Covid-19 che nella scorsa settimana ha fatto registrare il controllo di circa duecento persone le cui autocertificazioni sono in corso di valutazione in merito alla legittimità degli spostamenti per l'eventuale applicazione della sanzione prevista che verrà recapitata a casa del soggetto controllato.