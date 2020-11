In cascina bruciano rifiuti: denunciati dai Carabinieri

BOSCO MARENGO - I Carabinieri di Bosco Marengo hanno deferito in stato di libertà per combustione illecita di rifiuti pericolosi e non pericolosi in concorso un 22enne e un 73enne che, all’interno del cortile di una cascina, allo scopo di smaltire i rifiuti, hanno incendiato una catasta di bottiglie in plastica, carta, ramaglie, un materasso e alcuni barattoli di vernice. I Carabinieri, notata la colonna di fumo, hanno richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco e sottoposto a sequestro il cumulo di rifiuti.

I Carabinieri di Solero invece hanno deferito in stato di libertà per invasione di terreni ed edifici e violazione delle norme sull’immigrazione un 25enne guineano, responsabile di avere occupato abusivamente, dopo aver tagliato il lucchetto posto a chiusura della porta di ingresso principale, un immobile rurale appartenente a un privato. L’africano è risultato inoltre clandestino sul territorio nazionale, in quanto privo di permesso di soggiorno poiché scaduto oltre due anni fa.