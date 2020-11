Morano Po piange Davide Nebbia

MORANO PO - A Morano e in tutto il Casalese si stanno susseguendo le manifestazioni di cordoglio per la scomparsa, a soli 50 anni, di Davide Nebbia, genero dell'ex sindaco Mauro Rossino. Nebbia, che si occupava di sicurezza ad alti livelli (aveva fornito servizi di scorta a Roberto Saviano, Vasco Rossi e anche in occasione del Giro d'Italia), da diversi mesi combatteva con un grave male; lascia la moglie Deborah e i figli Anna e Francesco.

Nebbia insieme a Vasco Rossi