Oggi in consiglio comunale a Casale mozioni e ordini del giorno

CASALE – Questa sera si riunirà in videoconferenza il consiglio comunale di Casale.

«Prima della tradizionale seduta di fine mese dedicata ai provvedimenti che per legge

devono essere adottati entro il trenta di novembre - ha spiegato il presidente Fiorenzo Pivetta - stasera si terrà quella dedicata esclusivamente agli atti di iniziativa consiliare». Durante la seduta verranno quindi esaminate le mozioni e gli ordini del giorno che via via sono stati depositati dai gruppi consiliari che attendono di essere discussi.

Il consiglio verrà trasmesso in diretta streaming a partire dalle ore 21 sul canale Youtube del Comune.