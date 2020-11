Ztl in centro, tutti gli orari

OVADA - C’è la conferma per le norme che regolano la zona a traffico limitato nel centro storico cittadino. In particolare le limitazioni alla circolazione dei veicoli sarà in vigore dal lunedì al sabato tra le 19.00 e le 3.00 e nei festivi tra le 16.00 e le 3.00. Sono invece confermate le norme già in vigore in occasione dei mercati settimanali del mercoledì e del sabato: l’accesso sarà proibito tra le 7.30 e le 14.45 fino al 14 giugno 2021. Le attuali misure erano state varate lo scorso 25 maggio con l’intento di creare i presupposti di una maggiore vivibilità del centro storico nelle ore serali. A inficiarne in parte l’efficacia la provvisorietà delle transenne utilizzate per indicare il divieto di transito, spesso spostate con facilità dai trasgressori. Sono esclusi dalle presenti norme i veicoli dei residenti con posto auto, quelli al servizio di persone con limitata mobilità muniti di regolare contrassegno, le auto delle forze dell’ordine in genere e i mezzo per il soccorso.