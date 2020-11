Dal Pd la proposta: pass Ztl mirati e parcheggi blu gratis fino al 31 gennaio per tutti

CASALE - Anche il Partito Democratico di Casale, dopo la proposta avanzata da Casale Insieme, interviene sul tema dei parcheggi a pagamento come misura di sostegno alle attività commerciali cittadine.

Si è depositata una mozione che propone per la Ztl «Permessi gratuiti per gli addetti alla consegna a domicilio fino al 31 gennaio, evitando così una indiscriminata apertura che aggiunge delle controindicazioni in termini di salute e fruibilità abitudinaria e in sicurezza ai negozi, alle attività, alle abitazioni - dicono i dem - Al contempo andiamo a chiedere di sottoporre ad Amc la sospensione del pagamento dei parcheggi in zona blu fino al 31 gennaio, in modo da incentivare l'accesso in sicurezza da parte dei cittadini ai negozi del centro storico, che vede ora anche l'installazione delle luminarie natalizie. Misure ispirate da azioni intraprese da altre città, attente all'efficacia del risultato e al contempo a evitare inutili controindicazioni in questo momento già molto difficile».

Dal Pd si auspicano che la proposta venga accolta: «Confidiamo che l'Amministrazione possa cogliere lo spirito propositivo e collaborativo di questa proposta, insieme alla sua validità pratica e già attuata in altre realtà, così che possa trovare il consenso unanime necessario per diventare operativa. Nei giorni scorsi abbiamo altresì superato per cinque giorni consecutivi il limite delle polveri sottili, un inquinamento chiaramente non solo legato allo smog da autoveicoli, ma anche da altri fattori come il riscaldamento domestico. Proprio per questi motivi, è controproducente alzare il potenziale rischio per la salute dei cittadini, in un periodo dell'anno già molto critico per via del riscaldamento domestico e dalla maggiore permanenza in casa dei cittadini rispetto agli anni scorsi, dovuta al lockdown e all’intensificarsi del lavoro cosiddetto “smartworking”. È infatti provato come le polveri sottili indeboliscono l'apparato respiratorio rendendolo più vulnerabile alle infezioni e rilevanze scientifiche mettono in correlazione le più serie complicanze polmonari dell'infezione da Covid. In sintesi pensiamo che queste due proposte possano incentivare il commercio, garantire al meglio la salute e la sicurezza e dare un segnale pratico, condiviso e positivo in questo momento difficile, ma che possiamo e dobbiamo gestire al meglio».