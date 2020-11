Federconsumatori sposa la campagna Confesercenti su acquisti nei negozi

ALESSANDRIA - “Se vive il commercio vive la città”. E’ lo slogan di Confesercenti della provincia di Alessandria che invita a comprare nei negozi delle delle proprie città, soprattutto in questo periodo in cui le spese dovrebbero aumentare in vista delle feste.

A questa campagna di sensibilizzazione si è unita l'associazione di consumatori Federconsumatori: "I negozi di vicinato sono economia, posti di lavoro, servizi alla comunità, sicurezza delle piazze e delle vie, insomma rispondono allo slogan storico, ma quanto mai attuale di Confesercenti", ribadiscono il concetto Manuele Ulandi, presidentessa provinciale e Michela Mandrino.

“I comportamenti dei consumatori sono costantemente osservati e tracciati per orientare il consumo di beni e servizi. Non occorre andare contro tendenza ma assumere comportamenti consapevoli, qualsiasi siano le proprie modalità di consumo. Un consumo consapevole è tale se soddisfa l'esigenza del proprio acquisto alla vita della propria città riscoprendo il valore del negozio di vicinato e di una mobilità urbana sostenibile" – sostiene Bruno Pasero di Federconsumatori.