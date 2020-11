M5S: «Cerini-Icardi? Ci aspettiamo un rapporto corretto tra Regione e sindaci»

ACQUI TERME - «Non comprendiamo la replica stizzita di Marco Cerini, capo della Lega di Acqui Terme - dichiara piccato Mauro Ghione capogruppo consiliare di M5S - Non c’era nessun risentimento nelle nostre dichiarazioni: come Movimento 5 Stelle abbiamo semplicemente evidenziato che, nell’arco di sei mesi, l’assessore alla Sanità Icardi non ha trovato il tempo per incontrare i sindaci del territorio, i quali richiedevano un confronto ufficiale per discutere dell'ospedale “Mons. Galliano”».

Nelle scorse settimane Cerini ha reso noto attraverso gli organi di stampa un incontro informale tra lui e l’assessore dal quale sarebbero emerse rassicurazioni sul futuro della struttura sanitaria locale.

«Il Capogruppo della Lega è libero di salutare l’Assessore Regionale Icardi, di prendersi con lui un caffè o di chiacchierare di qualsiasi argomento, pure sulle condizioni meteorologiche - continua Ghione - non spetta a noi spiegare al coordinatore della Lega la differenza tra un partito e una istituzione pubblica, quindi ribadiamo che sarebbe stato auspicabile confrontarsi soprattutto con le istituzioni locali per affrontare a tempo debito le problematiche dell’Ospedale “Mons. Galliano”, problematiche oggi maggiormente evidenti a causa della recrudescenza del contagio. Rimane fermo il nostro spirito di collaborazione con tutte le forze politiche per affrontare questa emergenza evitando facili polemiche, tuttavia ci aspettiamo un rapporto istituzionale corretto tra Regione Piemonte e sindaci del territorio».