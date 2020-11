Pontecurone: situazione stabile

PONTECURONE - La distribuzione delle mascherine chirurgiche e del calendario di Gestione Ambiente relativo alla raccolta rifiuti del 2021 in paese da parte dei volontari civici e della Protezione Civile è stata completata, come si legge nel comunicato sui social realizzato appositamente dal comune; da domani, giovedì 26, si passa alle cascine e alle case isolate. I ringraziamenti pubblici dell'amministrazione comunale vanno a Don Federico, ai ragazzi dell'Azione Cattolica e Piero Zanetti per l'aiuto e alle "imbustatrici" Rita Sofia Guastaferro e Giuliana Ricotti.

Nel Comune la situazione coronavirus è sostanzialmente stazionaria: dal 17 novembre al 22 si sono avuti dai 24 ai 22 positivi, dai 40 ai 46 in quarantena e dai 17 ai 12 in isolamento fiduciario.