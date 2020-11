Salta l’Esposizione Internazionale dei Presepi

ACQUI TERME - Era un appuntamento imperdibile dell’offerta natalizia acquese. Purtroppo quest’anno l’Esposizione Internazionale del Presepe, tradizionalmente ospitata dal Movicentro, non andrà in scena. La Pro Loco di Acqui Terme, per bocca del presidente Lino Malfatto ha deciso di annullare l’evento. «E’ un profondo rammarico – comunica - Da quando è stata ideata ben 34 anni fa, tale manifestazione si è sempre regolarmente svolta, diventando un appuntamento fisso per tantissimi presepisti. Abbiamo aspettato fino all’ultimo in attesa di nuove disposizioni normative ma purtroppo le restrizioni attualmente vigenti rendono impossibile lo svolgimento dell’evento che richiede una preparazione e un’organizzazione complessa».

La pandemia legata al Covid-19 ha costretto l’Esposizione ad uno stop. L’augurio è che l’anno prossimo tutto possa svolgersi regolarmente e felicemente come dalla prima inaugurazione.