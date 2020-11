Servizio Civile: due posti al 'Primavera'

CASTELNUOVO SCRIVIA - Si attende l’ufficialità, ma è quasi certo che all’interno del bando valido per partecipare nel 2021-22 al Servizio Civile Universale sarà compreso anche un progetto che riguarderà l’asilo nido ‘Primavera’ di Castelnuovo Scrivia. La struttura si è infatti proposta come sede per ospitare due volontari o volontarie nell’ambito di un progetto per l’infanzia.

I requisiti per poter partecipare sono l’età dai 18 ai 28 anni, un diploma di scuola superiore ed essere dotati di identità digitale Spid per poter presentare la domanda per accedere alla piattaforma on-line Dol lanciata lo scorso anno per consentire alle candidature di essere sempre più veloci, semplici e trasparenti.

Per il biennio 2021-22 del Servizio Civile Universale sono stati stanziati 220 milioni di euro l’anno in più che consentiranno di finanziare i progetti per 55mila volontari. Il progetto non è ancora stato ufficialmente approvato, ma per informazioni è possibile contattare il comune di Castelnuovo Scrivia.