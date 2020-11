Finalmente il Postamat, Vallegra: "Servizio indispensabile"

BISTAGNO - Era una promessa del sindaco Roberto Vallegra. Un Postamat avrebbe sopperito ad un servizio non più offerto dall’ultima banca scappata dal paese. «Chiedere ad una comunità per lo più anziana di utilizzare l’home banking era una soluzione assolutamente fantasiosa» ha commentato il primo bistagnese. Così tessendo eleusine trattative con Poste Italiane, è stato raggiunto un risultato per nulla scontato e da ieri la sede bistagnese è dotata di Postamat. «Un servizio di cui beneficeranno tutti i cittadini, soprattutto imprenditori e negozianti bistagnesi, che non dovranno andare altrove per effettuare operazioni quando l’ufficio è chiuso».