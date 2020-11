Scuole: a Casale open day virtuale sul sito del Comune

CASALE - Dopo i positivi riscontri dell’anno scorso, l’Assessorato all’Istruzione di Casale Monferrato ripropone la vetrina degli istituti cittadini in vista delle iscrizioni alle scuole per il prossimo anno accademico.

«Nel 2019 – ha spiegato l’assessore Gigliola Fracchia – avevamo organizzato con la rete Scuole Insieme, l’apprezzata iniziativa Scuola in città, dove gli istituti hanno presentato al Castello del Monferrato la propria offerta formativa al folto pubblico che partecipò. Purtroppo quest’anno tutto questo non sarà possibile, ma l’Amministrazione comunale ha voluto comunque fare la propria parte organizzando un Open day virtuale».

Nella pagina, infatti, saranno raccolti tutti i video di presentazione che gli istituti di Casale Monferrato vorranno condividere in questa vetrina virtuale. In questo modo, genitori e futuri alunni potranno trovare in un unico luogo e in un formato accattivante e semplice, tutte le variegate proposte che la città offre.

«Casale Monferrato – ha concluso in sindaco Federico Riboldi – può vantare un’offerta formativa tra le migliori a livello regionale, e non solo, quindi anche in un periodo particolare come quello attuale è importante far conoscere le nostre eccellenze».