Tutti gli appuntamenti per la novena dell'Immacolata

TORTONA - Il culmine delle celebrazioni per la solennità dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria sarà ovviamente il 7 e l'8 dicembre prossimi - Dpcm permettendo, ma la situazione sembra in miglioramento - ma tutta Tortona si prepara nel migliore dei modi alla ricorrenza.

Già dalla sera del 7 dicembre alle 21 in cattedrale il vescovo Vittorio Viola presiederà il 'Canto dell'Akathistos', un momento di preghiera alla madre di Dio che nella scorsa quarantena era diventato un appuntamento fisso del sabato sera. La mattina seguente alle 10.30 sempre in cattedrale la santa messa solenne che ricorderà anche la festa dell'Azione Cattolica verrà anch'essa presieduta dal vescovo.

Nelle giornate della novena di avvicinamento ogni mattina alle 6 verrà recitato in cattedrale il santo rosario che precede la celebrazione eucaristica delle 6.30 presieduta dal vescovo e che pur essendo in un orario molto mattiniero è da molti anni una tradizione gradita ai tortonesi che possono presenziare senza infrangere le norme attuali per contenere la diffusione del coronavirus.