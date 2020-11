Contagi in calo in tutta la provincia e anche in regione

ALESSANDRIA - Contagi in calo sia in provincia che in tutto il Piemonte: prosegue la discesa dei positivi, dunque, a ulteriore conferma che i sacrifici che tanti stanno facendo - in primis commercianti e ristoratori con i punti vendita chiusi - iniziano davvero a pagare.

Alessandria, ad esempio, registra altri 40 positivi in meno tra mercoledì e giovedì, arrivando a un totale di 1.275 persone attualmente colpite dal coronavirus. Seguono Novi Ligure a 341 (-10), Casale a 315 (-10), Valenza a 232 (-10), Tortona a 153 (-), Acqui Terme a 113 (-12) e Ovada a 50 a (-10).

In Piemonte, invece, Torino scende a 9.441 positivi (-443), quindi Alessandria a 1.275 (-40), Novara a 1.039 (-13), Asti a 966 (-27), Cuneo a 827 (-10), Biella a 583 (-3), Vercelli a 515 (-34) e Verbania a 342 (-8).