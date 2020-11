"La nostra situazione sanitaria è monitorata di continuo"

ALESSANDRIA - L'Istituto 'Divina Provvidenza', con una nota dell'avvocato Paolo Astori, fa chiarezza sulla realtà interna alla struttura: "La situazione sanitaria all'interno della struttura, legata alla presenza di casi di positività all'infezione da Covid 19 riscontrati tra gli ospiti e gli operatori, è costantemente monitorata ed affrontata - d'intesa con il Direttore sanitario del presidio preposto - nella scrupolosa e rigorosa osservanza dei protocolli previsti ed in costante collegamento e coordinamento con l'Asl Al di Alessandria e con tutti gli organismi preposti alla vigilanza sulla gestione dell'emergenza".

"Il personale della struttura - prosegue - continua a prestare la propria opera professionale, con amorevole spirito di sacrificio ed abnegazione, nell'assistenza degli ospiti a ciascuno dei quali è assicurata la costante verifica dello stato di salute e la continuità di intervento immediato, in caso di esigenze personali o sanitarie manifestate".

"Quanto pubblicato da alcuni media in questi giorni - aggiunge suor Natalina Rognoni, direttrice del Presidio - ha ingenerato un allarme e un disorientamento diffusi non giustificati, poiché la struttura ha proseguito costantemente, pur con le difficoltà esistenti a causa della situazione emergenziale esistente su tutto il nostro territorio, a sostituire il personale impossibilitato a prestare la propria opera, a causa dell'intervenuta positività individuale all'infezione, con altri operatori, pienamente qualificati, secondo il rispetto della normativa regionale in tema di assistenza all'interno delle Rsa".

Per quanto concerne la comunicazione e l'aggiornamento sulla condizione di salute degli ospiti ai parenti legalmente titolati a riceverlo, la struttura prosegue quotidianamente in tali contatti, nelle forme e nelle tempistiche consentite dal servizio essenziale riservato precipuamente agli ospiti, sempre nel rigoroso rispetto delle normative in vigore in tema di dati personali relativi alle condizioni di salute di soggetti che in ogni caso conservano il pieno diritto ad ogni forma di tutela prevista dall'ordinamento.