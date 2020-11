Azalai: l'assemblea diventa virtuale

TORTONA - La fine dell'anno porta con sé, quasi inevitabili, le riunioni delle associazioni: difficile però riuscire ad organizzarle rispettando le rigide norme del Dpcm per evitare l'allargamento dei contagi da coronavirus e di conseguenza l'asd Azalai ha deciso per una strada diversa.

Domani, domenica 29 novembre, dalle 14.30 sulla pagina Facebook dell'associazione presentata da Claudio Forni ed Enrico Pertusi si terrà infatti la 'Virtual Assemblea": un modo simpatico per ribadire come loro stessi dicono nella presentazione dell'evento che "Azalai è una squadra e non può rinunciare all'assemblea di fine anno: ciò nonostante la prudenza e il rispetto delle regole ci impongono di organizzare un'assemblea virtuale. Se anche non sei un 'azaleros' sei comunque il benvenuto!"

La chiusura è una promessa: "questo momento difficile passerà e continueremo a correre spensierati nelle nostre amate colline".