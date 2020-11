Alessandria - Pro Vercelli: che derby (0-0)

ALESSANDRIA - Rivoluzione per il derby: Gregucci cambia anche modulo, si affida ad un centrocampo di sostanza, rinunciando a Casarini e Di Quinzio, e inserendo Castellano e Suljic. Eusepi terminale, con Arrighini e Chiarello alle spalle. In difesa il ritorno di Cosenza, ex della sfida, con Prestia e il giovane Macchioni. Pro Vercelli senza Nielsen, infortunato, perde all'ultimo Zerbin in attacco, sostituito da Romairone, figlio d'arte.

ALESSANDRIA - PRO VERCELLI

Primo Tempo

14' Primo cartellino: Prestia per intervento su Iezzi, ma non c'è né fallo (è sul pallone), né punizione



11' Sponda di testa, in area, di Eusepi per Arrighini, che non ci arriva per la deviazione

2' Subito occasione per la Pro: sugli sviluppi di una punizione da destra, Masi sul secondo palo, prende il tempo alla difesa, ma schiaccia sul fondo.

Le formazioni

Alessandria (3-4-2-1): Pisseri; Prestia, Cosenza, Macchioni; Parodi, Suljic, Celia; Chiarello, Arrighini; Eusepi. A disp.: Crisanto, Scognamillo, Di Quinzio, Stijepovic, Casarini, Crosta, Mora, Poppa, Bellodi, Rubin. All.: Gregucci

Pro Vercelli (3-4-3): Saro; Hristov, Masi, De Marino; Clemente, Emmanuello, Erradi, Iezzi; Rolando, Comi, Romairone. A disp.: Tintori, Rodio, Auriletto, Grazano, Della Morte, Blaze, Ruggiero, Borello Padovan, Carosso, Petris. All.: Modesto

Arbitro: Miele di Nola

Assistenti: Dell'OLio e Pappagallo di Molfetta, quarto uomo Longo di Cuneo

Note: Giornata fredda, terreno in discrete condizioni. Si gioca a porte chiuse. Ammoniti: Prestia per gioco falloso. Angoli: 1-0 per la Pro Vercelli. Recupero: