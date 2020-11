Eusepi, la punta che segna, fa segnare e difende

ALESSANDRIA - Serve la squadra, è vero: è fondamentale, in terza serie non basta un solo giocatore. Ma uno come Eusepi vale tanto, perché sa indirizzare la gara, gioca per gli altri prima ancora che per se stesso.

Serve anche un atteggiamento tattico che valorizzi gli uomini a disposizione e le loro caratteristiche. Serve ragionare e scgliere, e questo vale per l'allenatore, guidati dal merito, 'panchinando' chi, in questo momento, non è un valore aggiunto, ma un freno: il centrocampo di oggi magari non ha impressionato, ma ha dato più sostanza. E aiuto alla difesa.

PISSERI - Attento: nel primo tempo, di fatto, due soli calci piazzati, nel secondo Rolando lo grazia, Padovan lo infila, ma prima del secondo rigore esce due volte con i pugni. Gli unici intrventi degni di nota: 6

PRESTIA - Solido: nonostante un cartellino giallo nei minuti iniziali, è sicuro negli anticipi, energico, anche suggetitore nella ripresa. Buone letture, nasconde il pallone a Romairone e poi a Borello: 6.5

COSENZA - Ritrovato: teneva molto a questo derby, finalmente poche sbavature al centro della difesa, bene sulle palle alte, grande carica alla squadra. L'unica pecca è un cartellino evitabile nel recupero del primo tempo: 6.5

MACCHIONI - Determinato: impiega qualche minuto per prendere le misure a Rolando, poi esce spesso bene palla al piede, con sicurezza. Commette una sola ingenuità, l'intervento su Padovan per il primo rigore. Da evitare, certo: gli costa mezzo voto: 6

SCOGNAMILLO - (dal 23'st) Sicuro: entra con la testa e l'intensità che servono in un finale in cui c'è da contenere il forcing finale della Pro: 6

PARODI - Aggressivo: potrebbe essere più propositivo, perché quando riesce a saltar l'uomo, la manovra ci guadagna in velocità e incisività. Prezioso il suo contributo alla fase difensiva: 6.5

SULJIC - Presente: stenta ancora a trovare il passo dello scorso anno, ma qualche pallone in più lo conquista e lo gioca. Non è ancora una diga, ma qualche mattone lo mette, sia pur ancora alla ricerca della continuità. Suo l'angolo da cui nasce il primo gol:6

CASARINI - (dal 38'st) Scellerato: gioca poco più di un quarto d'ora e, per poco, non riapre una gara nelle mani dell'Alessandria con un intervento in area su Padovan inutile (la palla stava uscendo) e sciagurato. Fatto da uno con la sua esperinza, è ancora più condannabile: 5

CASTELLANO - Compatto: dai suoi piedi passano la maggior parte dei palloni riconquistati e sfruttati per costruir la manovra. Molto più di una valida protezione pr la difesa, prova anche la soluzione personale al tiro: 6.5

CELIA - Frenato: Gli toccano più compiti di copertura, la fase difensiva prevale su quella offeniva. Limita le sue progressioni e sovrapposizine: 6

RUBIN - (dal 7' st) Esperto: dote molto utile, l'esperienza, per frenare i vercellesi che da quella parte salgono di più nel primo tempo e nella ripresa, invece, sono meno presenti e incisivi, grazie anche al suo contributo: 6

CHIARELLO - Sostanzioso: la posizione valorizza di più le sue caratteristiche. Corre ovunque, prova inserimenti per alzare la pericolosità della manovra. Veloce, determinato, una prova di utilità: 6.5

ARRIGHINI - Incursore: i compagni lo cercano con lanci lunghi, e calibrati, per sfruttare le sue accelerazioni centrali, che la difesa soffre. Al terzo tentativo l'esecuzione è quella giusta, da raddoppio: 6.5

DI QUINZIO - (dal 38'st) Concentrato: e altruista, aiuta la squadra a stare alta, tenendo lontana la Pro: 6

EUSEPI - Perfetto: da far vedere nelle scuole calcio come si fa largo e svetta in mezzo a cinque giocatori della Pro piazzati. Si scopre anche uomo - assist, non solo nel raddoppio. Un giocatore totale, per il grande lavoro in difesa, per come prende botte (e le dà anche) lottando su ogni pallone. Costa alla Pro tre cartellini, a conferma che contenerlo è stato quasi impossibile: 8