In paese ancora 53 positivi. I decessi sono 33

CASTELLAZZO - "L'Asl ha aggiornato i dati dei decessi per covid dalla primavera e il numero complessivo, a oggi, è aumentato. Purtroppo i morti per virus - spiega Gianfranco Ferraris, sindaco di Castellazzo - sono 33". In questo momento i positivi al tampone sono 53, in 50 nuclei familiari diversi. Le persone in quarantena sono 38, in isolamento fiduciario 26. "Complessivamente sono 991 i castellazzesi sottoposti a test, pari al 22,30 per cento della popolazione".

Con ordinanza comunale il sindaco ha deliberato la riapertura del mercato annonario da sabato 5 dicembre, "con tutti i banchi, non solo quelli alimentari, ma sempre con il rispetto del distanziamento e contingentando gli accessi".