Ad Acqui sale (di poco) il numero dei positivi. Stabilità sul resto del territorio

ACQUI TERME - Torna leggermente a salire il numero dei positivi nell'Acquese. Dalla giornata di sabato alla serata di ieri, domenica 19, su tutto il territorio si sono registrati una decina di casi in più (sono ora circa 300), buona parte dei quali riferibili al comune di Acqui, dove i residenti positivi al test sono passati da 113 a 121.

All'ospedale 'Monsignor Galliano' la situazione resta pressoché invariata, con 44 pazienti Covid, 5 dei quali degenti nel reparto di terapia intensiva. Villa Igea ospita 9 persone post degenti al coronavirus.

Negli altri comuni situazione più o meno stabile un po' ovunque: a Cassine rimangono 36 i domiciliati contagiati; a Gamalero i positivi sono invece scesi a 15 rispetto ai 18 di sabato, a Bistagno restano nell'ordine di una decina, così come a Strevi, Sezzadio e Castelnuovo Bormida. Solo in pochi paesi si conta qualche caso in più rispetto a due giorni fa, nell'ordine, però, di pochissime unità.

Castelletto d'Erro, Denice e Spigno restano comuni "covid free".