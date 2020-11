Allo spignese Nevio Visconti il premio letterario sulla tradizione piemontese

SPIGNO MONFERRATO - E’ stato un allineamento di circostanze favorevoli. Il sindaco di Spigno M.to, Antonio Visconti quest’anno, per la prima volta, ha deciso di concedere il patrocinio alla settima edizione del concorso letterario ‘Piemont ch’a scriv e le sue Tradizioni’. «Appena letto il titolo ho subito pensato a Nevio Visconti. Volevo assicurare che non siamo parenti – scherza il primo cittadino – è un artista spignese che teniamo in grande considerazione».

Pittore e scrittore, nel 2015 ha presentato in paese il suo primo libro ‘I campi di grano – ricordi della vita contadina di un tempo’ «Un’intima descrizione della vita contadina, degli usi e costumi, dei paesaggi ormai non più reali, visibili – continua il sindaco - Le descrizioni delle condizioni di vita e lavorative non lasciavano spazio alla nostalgia, ma a un piacere di ricordare i valori di un tempo». E così, avuto notizia del concorso, ha subito informato Nevio che ha partecipato alla competizione letteraria con piacere.

«Alcune settimane fa la Giuria ha terminato i propri lavori e il dott. Ernesto Vidotto, Coordinatore del Centro Studi Cultura e Società ha comunicato che l’autore ha vinto il primo premio assoluto, mettendo a concorso, alcuni brani sotto il titolo “Stralci di vita contadina delle campagne dell’Alto Monferrato”». Sabato scorso la premiazione in video conferenza alla presenza delle autorità dei tanti enti locali patrocinanti, in primis la Regione Piemonte.

La Giuria ha voluto riconoscere il pregio dell’opera citandone ad epitome un verso: «‘Era la vita che passava e che restava come un bel ricordo di gente felice che oggi non c’è più’ - si legge - Questa frase estrapolata dal brano è l’essenza del brano stesso».

Grande la soddisfazione dell’artista spignese che, residente nel torinese, dovrà aspettare tempi migliori per poter festeggiare con la comunità di cui ha cantato l’epopea agricola.