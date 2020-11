I temi del bilancio stasera in consiglio comunale a Casale

CASALE - Si svolgerà questa sera a partire dalle ore 21, sempre con la modalità della videoconferenza, il consiglio comunale di Casale.

La seduta sarà dedicata esclusivamente ai provvedimenti relativi al bilancio che per legge devono essere adottati entro il 30 di novembre di ogni anno: l'ultima variazione al bilancio di previsione per quanto riguarda l'esercizio in corso, la salvaguardia degli equilibri e il bilancio consolidato 2019, per i quali il termine è stato prorogato appunto a fine mese.

All'ordine del giorno sono poi previsti altri argomenti relativi alla programmazione del prossimo esercizio, che verranno esaminati nella seconda serata di lavori, già prevista per mercoledì 2 dicembre.