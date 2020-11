In settimana la prima neve sull'Acquese?

ACQUI TERME - A sentire i pareri degli esperti sembra ancora aperto il dibattito su quello che sarà l'andamento della prossima stagione invernale in Piemonte. In linea di massima, comunque, i prossimi tre mesi dovrebbero grossomodo ricalcare quelli di fine 2019-inizio 2020, ovvero pochissima neve sotto i 600-700 metri e giornate particolarmente rigide solo a tratti. Il mese di dicembre, ad ogni modo, si preannuncia in controtendenza, ovvero freddo, molto piovoso e caratterizzato anche da qualche nevicata. Neve che nell'Acquese potrebbe già vedersi nei prossimi giorni - più probabilmente nella giornata di mercoledì - anche nelle zone di pianura. Se nel ponzonese l'imbiancata potrebbe raggiungere anche i 10 centimetri, nella città termale e nei paesi limitrofi, invece, dovrebbe limitarsi alla classica "spolverata" destinata a sparire nel giro di qualche ora per le piogge che quasi certamente seguiranno ai fenomeni nevosi.