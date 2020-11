Scuole chiuse: giovedì manifestazione per la riapertura davanti al Comune di Casale

CASALE - Non si placa a Casale il dibattito sulla chiusura delle scuole (che riguarda le classi dalla seconda media in poi) e perciò sul tema un gruppo di genitori, insegnanti e studenti con le associazioni Angsa, Artedù Aps, CasaleBeneComune, Mammeincerchio, Passi di Vita onlus, Pd Casale, Caritas - Progetto Oltre la scuola, Rete delle Alternative, Coop. Senape ha indetto una manifestazione che avrà luogo giovedì mattina dalle 9 alle 10 davanti al Comune di Casale in via Mameli per chiedere l'urgente e indispensabile ripresa delle lezioni in presenza.

«Ad aggravare la situazione di stallo già in corso, la Regione Piemonte ha deciso di non riaprire le scuole secondarie di primo grado, pur essendo legittimata a farlo sulla base degli indicatori nazionali, che la riportano in “zona arancione” rispetto alla situazione sanitaria - spiegano gli organizzatori che, in merito alla manifestazione di protesta di giovedì spiegano - I partecipanti sono invitati a portare con sé messaggi per gli interlocutori istituzionali coinvolti, che saranno raccolti e indirizzati. In contemporanea con questa iniziativa, alcune associazioni che hanno sede anche a Casale hanno chiesto di poter incontrare con urgenza il Sindaco e l'Assessore alla Cultura e Istruzione, per discutere dei medesimi temi: si tratta delle associazioni Mammeincerchio, Senape, Angsa, Artedù, Rete delle alternative, Caritas, Legambiente, Passi di vita».