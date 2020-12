All'ospedale torna malattie infettive. Da Riboldi una stoccata al centrosinistra

CASALE - L'ospedale Santo Spirito di Casale tornerà ad avere il reparto malattie infettive. La notizia è motivo di felicità per il sindaco Federico Riboldi e per il "Nucleo Sanità" del Comune che non risparmiano una stoccata al centrosinistra: «Una gran bella giornata, un’altra vittoria per il nostro Ospedale che un passo dopo l’altro torna a farsi valere sulla scena regionale - Il reparto, si spiega nella nota diffusa "chiuso dalla giunta di centrosinistra anni addietro" - La riapertura delle malattie infettive è un’altra bella vittoria per il nostro ospedale. Dobbiamo ringraziare il direttore generale Galante e il direttore sanitario Nardi per la particolare sensibilità che stanno dimostrando al futuro del nostro nosocomio».