Contagi al 'Galliano': Lucchini scrive all'Asl

ACQUI TERME - Alla luce della preoccupante diffusione del contagio all’ospedale 'Galliano', Palazzo Levi prende posizione scrivendo una lettera alla direzione dell’Asl di Alessandria dandogli appuntamento alla prossima Commissione Sanità prevista il venerdì 4 dicembre.

«Siamo preoccupati per la diffusione dei contagi Covid-19 all’interno delle strutture ospedaliere – dichiara il sindaco di Acqui, Lorenzo Lucchini – e ritengo doveroso fare delle considerazioni in merito con la dirigenza dell’azienda sanitaria. Occorre comprendere quali possono essere le azioni da mettere in campo per arginare questa emergenza, che potrebbe, secondo alcune voci, comportare delle modifiche organizzative nel nostro ospedale».