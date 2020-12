La neve arriverà fino a Tortona?

TORTONA - Su alcune zone del Piemonte, in particolar modo nel cuneese a cui si riferisce la foto qui sotto scattata a Dronero poche ore fa, è già arrivata; nel tardo pomeriggio raggiungerà Torino e poi aumenterà in serata e nella notte, fino ai 300 metri sulle zone lungo e a sud del Po, più localmente anche a quote di pianura. Stiamo ovviamente parlando della prima neve dell'anno, che le previsioni del tempo davano per probabile in questa settimana.

Se tutto va secondo i piani domani mattina, mercoledì 2 dicembre, diverse località nelle zone centrali e a sud del Piemonte potrebbero essere imbiancate: fra queste anche la provincia di Alessandria dove da un'oretta cade una persistente pioggerellina che però a causa delle temperature ancora troppo alte non ha virato in neve.

L'ondata di freddo prevista per la pianura continuerà per altre ventiquattro ore, con gelate previste fino a giovedì mattina. Sulle vallate delle Alpi Liguri, delle Alpi Marittime e nella zona di Saluzzo e Pinerolo sono previsti fino a quaranta centimetri di neve, mentre qui in provincia dovremo accontentarci di una modesta 'infarinata'.