"Le luminarie del Comune e di Energica? Pagate con i soldi dei cittadini"

CASALE - Casale Insieme, lista civica che alle ultime amministrative aveva sostenuto la candidatura a sindaco di Luca Gioanola, interviene su uno degli argomenti di maggiore attualità in città: gli allestimenti natalizi curati dal Comune e da Energica.

Lo fa sollevando interrogativi sui costi: «Ben vengano le luminarie natalizie, anzi, è bello che la festività del Natale venga valorizzata anche tramite queste azioni. Ma quanto sono costate al Comune di Casale Monferrato e a Energica le luminarie? Si parla in continuazione della stella più grande di sempre e di donazioni ma il denaro del Comune arriva dai cittadini e quello di Energica pure. Parliamo, quindi, di migliaia di euro o di decine di migliaia di euro tra fondi comunali e contributo di Energica? In un contesto di crisi ed emergenza come questo, ben vengano le luminarie ma con responsabilità, assieme a un segnale natalizio di impegno delle proprie risorse comunali (e non solo di quelle ricevute dallo Stato) per il sostegno concreto alle famiglie in difficoltà e al commercio locale».